На приборы для досмотра болельщиков ЧМ-2018 в Ростове выделено 7,8 млн руб

На специальные приборы для досмотра болельщиков Чемпионата мира по футболу-2018 в Ростове-на-Дону выделено 7,8 млн руб. Это следует из материалов, которые опубликовала Дирекция по подготовке к проведению игр в донской столице. Средства в размере 7,8 млн руб будут направлены из бюджета Ростовской области.

«Подрядчик должен купить приборы для радиационного контроля, системы досмотра автомобилей, средства для обнаружения взрывчатых веществ и металлодетекторы», — написано в технической документации конкурса. При этом места установки оборудования не указаны.

Напомним, до начала Мундиаля осталось 55 дней. На новом стадионе «Ростов-Арена», который возведен в левобережной части города, пройдут четыре матча групповой серии: Бразилия — Швейцария, Уругвай — Саудовская Аравия, Южная Корея — Мексика, Исландия — Хорватия, а также матч 1/8 финала (2 июля).