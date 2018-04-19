Неверова избрали главой Совета руководителей фракций единороссов

Как напомнил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак , 12 апреля кандидатуру Неверова предложил и поддержал президиум генсовета партии. «Президиум единогласно поддержал его кандидатуру, поэтому просим ее также поддержать», — обратился Турчак к членам совета руководителей фракций, которые в свою очередь единогласно поддержали это предложение.

Как ранее отмечал Турчак, совет, в частности, будет отслеживать «выполнение наказов избирателей в каждом законодательном акте, вести статистику выполнения наказов». По его словам, фракции должны отдельным направлениям своей работы содействовать эффективности приемов граждан.

Кроме того, Турчак высказывал мнение, что вертикальная и горизонтальная координация законодателей позволит «выявлять лучшие практики, доводить лучшие инициативы по реализации послания президента с мест до федерального центра, помогать максимально быстрому обмену передовым опытом».

Эти направления, уверен секретарь генсовета, «свяжут совет руководителей фракций с реальной повесткой жизни страны и позволят сделать эту структуру конкурентной, понятной и важной и для самой партии, и для ее избирателей».