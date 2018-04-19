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Неверова избрали главой Совета руководителей фракций единороссов
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Неверова избрали главой Совета руководителей фракций единороссов 

ТАСС 20 минут назад
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Глава думских единороссов, вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов избран председателем Совета руководителей фракций "Единая Россия".
Как напомнил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, 12 апреля кандидатуру Неверова предложил и поддержал президиум генсовета партии. «Президиум единогласно поддержал его кандидатуру, поэтому просим ее также поддержать», — обратился Турчак к членам совета руководителей фракций, которые в свою очередь единогласно поддержали это предложение.
Как ранее отмечал Турчак, совет, в частности, будет отслеживать «выполнение наказов избирателей в каждом законодательном акте, вести статистику выполнения наказов». По его словам, фракции должны отдельным направлениям своей работы содействовать эффективности приемов граждан.
Кроме того, Турчак высказывал мнение, что вертикальная и горизонтальная координация законодателей позволит «выявлять лучшие практики, доводить лучшие инициативы по реализации послания президента с мест до федерального центра, помогать максимально быстрому обмену передовым опытом».
Эти направления, уверен секретарь генсовета, «свяжут совет руководителей фракций с реальной повесткой жизни страны и позволят сделать эту структуру конкурентной, понятной и важной и для самой партии, и для ее избирателей».
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