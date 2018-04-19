Русская скелетонистка сводит поклонников с ума даже когда отдыхает

Юлия Канакина не зря считается самой красивой скелетонисткой мира: одна улыбка этой юной спортсменки способна свести с ума даже самого стойкого парня.

Ради серьезного спорта Юлия бросила балет — в 14 лет девочка грезила о Большом театре, но в один момент раз и навсегда изменила свою жизнь.

Саму Юлию популярность немного смущает. Как и всем спортсменам, ей хочется, чтобы люди оценивали прежде всего ее результативность, а не внешность. Девушка мечтает об Олимпийской медали — рано или поздно она у нее наверняка будет.

Даже на отдыхе скелетонистку не отпускают поклонники. Еще бы, при таких внешних данных Юлия вполне могла бы стать и топ-моделью.