Мюриэль Kips Хёйсман: на StarLadder мы играли ради опыта

Тренер Vega Squadron Мюриэль Kips Хёйсман прокомментировала результаты команды на StarLadder ImbaTV Invitational Season 5.

«Результат хороший. Но мы играли на этом турнире скорее ради опыта. Главным было почувствовать, как сильно отличаются разные регионы по стилю. Мы не очень опытная команда. Да, мы хорошо играем против СНГ, но это потому, что у нас много опыта в СНГ. Игры против китайских команд — другие. Они даже ощущаются иначе. Происходят другие вещи, ты на них иначе реагируешь. Мои игроки это почувствовали и играя против SG e-sports. Они написали мне, как только сошли со сцены, мол: «Это было так странно!». И да, да! Я знала это. Меня не было с ними, чтобы прочувствовать это, но я знала, что так будет, ведь я уже сталкивалась с подобным. Это хорошо, что они смогли это почувствовать, ведь я могу рассказывать им, но это всё не то, пока их не раскатает кучка китайцев. Теперь у нас есть основания, чтобы готовиться к китайским командам, скримиться с ними и работать над тем, чтобы понять почему же это ощущается иначе. Именно этим я довольна. А результат — всего лишь цифры», — отметила Хёсман.

На StarLadder ImbaTV Invitational Season 5 Vega Squadron попала в топ-4. Команда из СНГ выиграла $ 30 000 и 30 очков DPC.