Бутовчане выбирают активный образ жизни

На днях во дворце игровых видов спорта «Содружество» завершилось окружное первенство по шахматам в рамках спартакиады пенсионеров России. Активное участие в турнире приняли жители Северного и Южного Бутова.

После окончания турнира участники живо обсуждали новости, касающиеся реализации в нашем округе программы «Московское долголетие». Мнения были разные, присутствовала и критика, но в общем и целом горожане старшего возраста всячески приветствуют проект. При этом некоторые предлагают свои идеи, реализовав которые программа засияет свежими красками и откроется с неожиданных сторон.

Станислав Андреевич Антоненко (Северное Бутово):

— Сама по себе программа великолепная, и мэрия все неплохо продумала. Только вот на местах возникают нюансы, и стоит идти навстречу пожеланиям москвичей старшего возраста. У нас в Северном Бутове много поклонников городошного спорта, настольного тенниса, но еще больше — любителей бильярда. И мне, и моим соратникам очень хотелось бы, чтобы в центре «Спорт-Бутово» появился большой двенадцатифутовый бильярдный стол.

Петр Иванович Челушкин (Южное Бутово):

— Когда-то я был чемпионом СССР по вольной борьбе. Жаль, что пожилым людям борьба не всегда показана, а то бы в рамках программы стал бы учить этому искусству. Впрочем, элементы этого единоборства можно было бы включить в ОФП. Нравится, что открыто много новых направлений — и все бесплатно и близко от дома. Это касается не только физкультуры, но и таких дисциплин, как компьютерная грамотность, изучение иностранных языков.

Геннадий МИХЕЕВ

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