Россия — Швеция: букмекеры назвали фаворита матча Еврохоккейтура

Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

Букмекеры считают фаворитом Россию и предлагают поставить на команду Ильи Воробьёва за 1.83. Шансы Швеции на победу оценены коэффициентом 3.20. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.75.

По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 5,5 шайбы принимаются за 2.30, а на ТМ 5,5 шайбы — за 1.57.

Коэффициент на итоговую победу России — 1.53, а на победу Швеции — 2.40. Поставить на победу сборной России с форой "-1,5" предлагают за 2.50.

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