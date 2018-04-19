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В Ленинградской области стартует этап конкурса СМИ «МедиаТЭК»
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В Ленинградской области стартует этап конкурса СМИ «МедиаТЭК» 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Прием заявок для участия в региональном этапе Четвертого Всероссийского конкурса СМИ «МедиаТЭК» осуществляется с 1 июня 2018 года по 3 августа 2018 года.
К участию в конкурсе приглашаются средства массовой информации, журналисты, пресс-службы (отделы по связям с общественностью) компаний ТЭК, региональных и муниципальных администраций. На конкурс принимаются проекты и журналистские работы, вышедшие в СМИ или реализованные в период с 1 сентября 2017 года по 20 августа 2018 года.
Заявки нужно отправлять в электронном виде на адрес m.yakovenko@lenoblces.ru. Итоги конкурса будут подведены 20 августа 2018 года.
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