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Житель Ставрополя выиграл 1,8 млн рублей в «Фонбет»
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Житель Ставрополя выиграл 1,8 млн рублей в «Фонбет» 

Fonsports.ru 1 час назад
Фото: Fonsports.ru
Сделав экспресс из пяти матчей житель Ставрополя выиграл 1,8 млн рублей в «Фонбет». Полная сумма выигрыша составила: 1 814 500 рублей. Сумма ставки была в 10 тысяч рублей, а коэффициент составил 181,45. Не каждый сможет поставить десять тысяч на такое количество матчей в экспрессе.
Рассмотрим ставки в экспрессе:
«Миннесота» — «Виннипег»: поб 1 (хозяева победили 6:2 с коэф. 2,45);
«Шальке» — «Боруссия Дортмунд»: поб 1 (счет матча 2:0, сыграл коэффициент 2,85);
«Вердер» — «Лейпциг»: ничья (исход матча угадать не составило труда, 1:1 за 3,55);
«Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал»: Ньюкасл > 1,5 (результат игры 2:1, сыграл коэф. 2,40);
«Труа» — «Марсель»: Марсель > 2,5 (3,05 благодаря исходу матча 2:3).
Житель Ставрополя сильно рисковал, разместив 10 тысяч рублей на такой экспресс, но как видим, он оправдал свои ожидания и стал миллионером.
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