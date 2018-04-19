Житель Ставрополя выиграл 1,8 млн рублей в «Фонбет»

Сделав экспресс из пяти матчей житель Ставрополя выиграл 1,8 млн рублей в «Фонбет» . Полная сумма выигрыша составила: 1 814 500 рублей. Сумма ставки была в 10 тысяч рублей, а коэффициент составил 181,45. Не каждый сможет поставить десять тысяч на такое количество матчей в экспрессе.

Рассмотрим ставки в экспрессе:

«Миннесота» — «Виннипег»: поб 1 (хозяева победили 6:2 с коэф. 2,45);

«Шальке» — «Боруссия Дортмунд»: поб 1 (счет матча 2:0, сыграл коэффициент 2,85);

«Вердер» — «Лейпциг»: ничья (исход матча угадать не составило труда, 1:1 за 3,55);

«Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал»: Ньюкасл > 1,5 (результат игры 2:1, сыграл коэф. 2,40);

«Труа» — «Марсель»: Марсель > 2,5 (3,05 благодаря исходу матча 2:3).

Житель Ставрополя сильно рисковал, разместив 10 тысяч рублей на такой экспресс, но как видим, он оправдал свои ожидания и стал миллионером.