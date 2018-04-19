В гимназии № 1945 состоялись соревнования по пионерболу

В гимназии «Синяя птица», что в Северном Бутове, отлично поставлена спортивная работа. Состязания по различным спортивным дисциплинам проходят еженедельно.

17 апреля в гимназии состоялись соревнования по пионерболу среди учащихся 3 «Б» и 3 «Г» классов. Соревнования проходили в рамках предметной недели по физической культуре. Мальчишки и девчонки не так давно научились играть в пионербол, но уже показали отличные результаты. В скором будущем третьеклассники хотят научиться играть в волейбол: «Эта игра очень похожа на пионербол. Но сложней и поэтому гораздо интересней» — сказали ребята.