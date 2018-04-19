Ещё
«Торпедо» сыграло с малолетними преступниками
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Торпедо» сыграло с малолетними преступниками 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы УФСИН России по Владимирской области
Недавно футболисты «Торпедо» побывали в гостях у заключенных СИЗО, а вчера УФСИН по Владимирской области подготовило ответный визит.
Правда, доставить на футбольное поле заключенных и ожидающих суда руководители колоний и изоляторов не решились: а ну как разбегутся «зеки» и рванут, кто куда? Так что на встречу с футболистами отправились несовершеннолетние, чье наказание не связано с лишением свободы. На стадион «Торпедо» приехали осужденные подростки, получившие условный срок, а также те, кто нарушил уголовный кодекс, но отделался штрафом или исправительными работами.
Сначала ребята посмотрели тренировку профессиональной команды, а затем пообщались с игроками и тренером «черно-белых» Александром Акимовым, который подарил ребятам памятные мячи с автографами.
Главный тренер «Торпедо» предложил гостям сыграть небольшой товарищеский матч. Команды сделали смешанными: в каждой были несколько подростков и сотрудники Уголовно-исполнительной инспекции, а также сами игроки «Торпедо». Матч завершился вничью — 2:2.
ТВ-МИГ: последние новости
Партийцы прошли обучение На просмотр кино с игроками «Торпедо» Суздаль примет чемпионат Европы по пахоте
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним115
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной3
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»11
«Зенит» пошутил про забившего решающий мяч школьника
Гимнастка подала в суд на Олимпийский комитет США1
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение