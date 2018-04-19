«Торпедо» сыграло с малолетними преступниками

Недавно футболисты «Торпедо» побывали в гостях у заключенных СИЗО, а вчера УФСИН по Владимирской области подготовило ответный визит.

Правда, доставить на футбольное поле заключенных и ожидающих суда руководители колоний и изоляторов не решились: а ну как разбегутся «зеки» и рванут, кто куда? Так что на встречу с футболистами отправились несовершеннолетние, чье наказание не связано с лишением свободы. На стадион «Торпедо» приехали осужденные подростки, получившие условный срок, а также те, кто нарушил уголовный кодекс, но отделался штрафом или исправительными работами.

Сначала ребята посмотрели тренировку профессиональной команды, а затем пообщались с игроками и тренером «черно-белых» Александром Акимовым , который подарил ребятам памятные мячи с автографами.

Главный тренер «Торпедо» предложил гостям сыграть небольшой товарищеский матч. Команды сделали смешанными: в каждой были несколько подростков и сотрудники Уголовно-исполнительной инспекции, а также сами игроки «Торпедо». Матч завершился вничью — 2:2.