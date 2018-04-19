Николай Димитров: В России уважают футболистов, люди общаются с нами культурно 

«Мне повезло, что я болгарин. Русский и болгарский — похожие языки. Это мне помогает. Но в произношении русских слов возникают проблемы. Сколько знаю матерных слов на русском языке? Это были первые слова, которые узнал. Поэтому теперь их много знаю.
Есть ощущение, что уже давно живу в Екатеринбурге. Такие мысли возникают из-за хорошей атмосферы в команде. Меня окружают люди, которые мне всегда готовы помочь.
В России люди уважают футболистов. Они с нами общаются культурно. И на стадионе ни разу не слышал, чтобы болельщики оскорбляли игроков», — цитирует Димитрова пресс-служба клуба.