Николай Димитров: В России уважают футболистов, люди общаются с нами культурно

«Мне повезло, что я болгарин. Русский и болгарский — похожие языки. Это мне помогает. Но в произношении русских слов возникают проблемы. Сколько знаю матерных слов на русском языке? Это были первые слова, которые узнал. Поэтому теперь их много знаю.

Есть ощущение, что уже давно живу в Екатеринбурге. Такие мысли возникают из-за хорошей атмосферы в команде. Меня окружают люди, которые мне всегда готовы помочь.