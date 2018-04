Челлендж недели: мужчины соревнуются в пародиях на Рианну

На случай, если вы пропустили: Рианна выпустила свой бьюти-продукт — хайлайтер для тела под названием Lava. Объявила об этом звезда, опубликовав видео, на котором чувственно намазывает сияющий крем на своё плечо.

Clothes not needed. ?#BODYLAVA in #WHONEEDSCLOTHES?! | Lip: #MATCHSTIX in #SINAMON + #GLOSSBOMB

A post shared by FENTY BEAUTY BY RIHANNA (@fentybeauty) on Mar 26, 2018 at 4:39pm PDT Ролик настолько впечатлил пользователей сети, особенно мужчин, что они начали соревноваться, кто лучше нанесет на тело, что угодно: кетчуп, шампунь, зубную пасту… В общем, получилось весело.

@samkalidi join me on one— #rihanna #Fenty #fentybeauty #bodylava pic.twitter.com/kyBVPKSCgq

#RihannaChallenge pic.twitter.com/jfAGHBYG5M

@badgalriri wasn’t able to take me w/ her to Coachella BUT‼️ She sent me her #bodylava & fairy-duster?shoutout to @fentybeauty pic.twitter.com/mnHZD6MAAw

#RihannaChallenge? lmao pic.twitter.com/6yWmBjBnDx

#RihannaChallenge all im seeing tbh? pic.twitter.com/t9pLCIXNKp

@badgalriri knows what she’s doing #fenty #rihannachallenge

A post shared by Miguel Salazar (@liftwithmi) on Mar 28, 2018 at 8:30pm PDT В России также положительно отреагировали на хэштег RihannaChallenge:

Как нужно втирать крем. #rihannachallenge

