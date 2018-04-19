Николай Димитров: «Перед пенальти никогда не волнуюсь. Если волнуюсь — не бью»

Полузащитник «Урала» Николай Димитров заявил, что в матче 24-го тура РФПЛ против «Рубина» (1:1) он не забил первый в своей жизни пенальти. Болгарин добавил, что обычно не волнуется перед такими ударами.

— У меня есть правило, что перед пробитием пенальти никогда не волнуюсь, — цитирует официальный сайт клуба Димитрова. — Если волнуюсь, то лучше его не бить. В матче с «Рубином» не забил первый пенальти в своей жизни. Но, думаю, еще получится забить с точки. Полузащитник «Рубина» Ивелин Попов сказал после игры, что они смотрели последние три моих удара с пенальти. И каждый раз я бил по центру ворот. Поэтому вратарь там остался.

Но потом на поле я не переживал. В игре нет времени думать об ошибках. После игры, когда ехал домой, вспоминал этот момент. Но мне уже 30 лет. И слишком много думать о своих ошибках не нужно. Это плохо для футболистов. Пытался как можно быстрее забыть об этом, но все равно вспоминал этот момент. Понятно, что вратарь меня перехитрил. Этим и интересен футбол.