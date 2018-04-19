Ещё
Николай Димитров: «Перед пенальти никогда не волнуюсь. Если волнуюсь — не бью»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Николай Димитров: «Перед пенальти никогда не волнуюсь. Если волнуюсь — не бью» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник «Урала» Николай Димитров заявил, что в матче 24-го тура РФПЛ против «Рубина» (1:1) он не забил первый в своей жизни пенальти. Болгарин добавил, что обычно не волнуется перед такими ударами.
— У меня есть правило, что перед пробитием пенальти никогда не волнуюсь, — цитирует официальный сайт клуба Димитрова. — Если волнуюсь, то лучше его не бить. В матче с «Рубином» не забил первый пенальти в своей жизни. Но, думаю, еще получится забить с точки. Полузащитник «Рубина» Ивелин Попов сказал после игры, что они смотрели последние три моих удара с пенальти. И каждый раз я бил по центру ворот. Поэтому вратарь там остался.
Но потом на поле я не переживал. В игре нет времени думать об ошибках. После игры, когда ехал домой, вспоминал этот момент. Но мне уже 30 лет. И слишком много думать о своих ошибках не нужно. Это плохо для футболистов. Пытался как можно быстрее забыть об этом, но все равно вспоминал этот момент. Понятно, что вратарь меня перехитрил. Этим и интересен футбол.
"Рубин" занимает восьмую строчку в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 34 очка.
Спорт-Экспресс: последние новости
Защитник "Витесса": "Слуцкий принесет чемпионату Голландии что-то новое" Марселу - о свисте в адрес Бензема: "Если бы меня освистывали, я бы работал еще усерднее" Виейра может сменить Венгера в "Арсенале"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним115
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной4
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»11
«Зенит» пошутил про забившего решающий мяч школьника
Гимнастка подала в суд на Олимпийский комитет США1
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение