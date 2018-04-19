Николай Димитров: «Я бы хотел стать тренером»

Полузащитник «Урала» Николай Димитров заявил, что хотел бы стать тренером после карьеры игрока. Он добавил, что подумывает остаться жить в России на постоянной основе.

— Еще не могу сказать конкретно, что буду делать после завершения карьеры, — цитирует официальный сайт клуба Димитрова. — Но мне очень нравится жить в России. И главное, что здесь все нравится моей семье. Поэтому возможно останусь в России после завершения карьеры. Хотелось бы потом стать тренером. Но пока не думаю об этом. Мне 30 лет, пока нужно играть самому. Хотя, будь я тренером, я бы стал отталкиваться от того, какие футболисты в моей команде. Использовал бы их сильные качества.

30-летний болгарин присоединился к «Уралу» в 2016 году. В текущем сезоне он провел за клуб 22 матча и отправил в ворота два мяча.

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