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МВД РФ организует безопасность участников ЧМ‐2018
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МВД РФ организует безопасность участников ЧМ‐2018 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Кабмин РФ поручил МВД России организовать сопровождение участников, судей ЧМ‐2018 и официальных лиц. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».
Госавтоинспекция МВД РФ будет сопровождать транспорт сборных и судей Чемпионата мира по футболу 2018 в России. Ведомство также возьмет под контроль безопасность официальных лиц во время передвижения. Информация опубликована на официальном
интернет-портале
правовой информации.
Во время Чемпионата мира по футболу‐2018 в Москве запустят пешеходный сухой фонтан. Его откроют возле метро «Воробьевы горы» напротив спортивного комплекса «Лужники».
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