МВД РФ организует безопасность участников ЧМ‐2018

Кабмин РФ поручил МВД России организовать сопровождение участников, судей ЧМ‐2018 и официальных лиц. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».

Госавтоинспекция МВД РФ будет сопровождать транспорт сборных и судей Чемпионата мира по футболу 2018 в России. Ведомство также возьмет под контроль безопасность официальных лиц во время передвижения. Информация опубликована на официальном

интернет-портале

правовой информации.

Во время Чемпионата мира по футболу‐2018 в Москве запустят пешеходный сухой фонтан. Его откроют возле метро «Воробьевы горы» напротив спортивного комплекса «Лужники».