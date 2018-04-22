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Коммунисты в день рождения Ленина возложили цветы к мавзолею
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Коммунисты в день рождения Ленина возложили цветы к мавзолею 

Говорит Москва 24 минуты назад
Фото: kprf.ru
Как передаёт РИА Новости, присутствовавший на Красной площади заместитель председателя КПРФ Владимир Кашин назвал Ленина «гением нашей земной цивилизации».
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