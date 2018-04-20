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Гендиректор «Тосно» Матюшенко: Погребняк уже в Финляндии, ему предстоит операция
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Гендиректор «Тосно» Матюшенко: Погребняк уже в Финляндии, ему предстоит операция 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Soccer News
Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко рассказал о предстоящей операции нападающего команды Павла Погребняка, получившего разрыв ахиллова сухожилия в полуфинальном матче Кубка России со «Спартаком», в котором тосненцы одержали победу в серии пенальти.
«Погребняк уже в Финляндии, ему должны сделать операцию. Пока у меня нет информации, сколько ему понадобится времени на восстановление. Что касается его будущего, то мы обсудим его при встрече. Сначала надо понять, в каком чемпионате «Тосно» будет играть в следующем году, всё обсудить и тогда принять решение. Новый контракт мы пока Павлу не предлагали», — сказал Матюшенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
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