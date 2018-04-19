Погребняк: когда почувствовал боль в ахилле, подумал, что меня ударили сзади

Нападающий «Тосно» Павел Погребняк рассказал о травме, полученной в первом тайме полуфинального матча Кубка России со «Спартаком» , в котором его команде удалось одержать победу в серии пенальти.

«В центре поля принимал мяч и подумал, что кто-то ударил меня сзади. На повторе видно, что никого рядом нет. В тот момент я по-футбольному жёстко напихал судье. Спросил, как он мог не увидеть этот эпизод. Хотел бы извиниться перед ним за это. Реально меня никто не трогал, а я что-то почувствовал в ахиллесовом сухожилии и поэтому упал.