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Погребняк: когда почувствовал боль в ахилле, подумал, что меня ударили сзади
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Погребняк: когда почувствовал боль в ахилле, подумал, что меня ударили сзади 

Чемпионат.com 47 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий «Тосно» Павел Погребняк рассказал о травме, полученной в первом тайме полуфинального матча Кубка России со «Спартаком», в котором его команде удалось одержать победу в серии пенальти.
«В центре поля принимал мяч и подумал, что кто-то ударил меня сзади. На повторе видно, что никого рядом нет. В тот момент я по-футбольному жёстко напихал судье. Спросил, как он мог не увидеть этот эпизод. Хотел бы извиниться перед ним за это. Реально меня никто не трогал, а я что-то почувствовал в ахиллесовом сухожилии и поэтому упал.
Дальше я не смог продолжить игру. А если я не могу играть, значит, это что-то серьёзное», — сказал Погребняк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.
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