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Погребняк: не сомневался, что «Тосно» забьёт «Спартаку»
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Погребняк: не сомневался, что «Тосно» забьёт «Спартаку» 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий «Тосно» Павел Погребняк после победы в серии пенальти в полуфинальном матче Кубка России с московским «Спартаком» рассказал, что при счёте 1:0 в пользу красно-белых был уверен, что его команда сможет сравнять счёт.
«Не сомневался, что мы забьём. Мы играли очень терпеливо. Большую часть времени пришлось обороняться, но свой момент мы всё-таки получили и его использовали. Хотя он и был единственный. В момент гола подумал, что такие матчи не отдаются. Если на 90-й сравниваешь, то в большинстве случаев выигрываешь матч», — сказал Погребняк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.
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