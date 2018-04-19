Погребняк: не сомневался, что «Тосно» забьёт «Спартаку» 

Нападающий «Тосно» Павел Погребняк после победы в серии пенальти в полуфинальном матче Кубка России с московским «Спартаком» рассказал, что при счёте 1:0 в пользу красно-белых был уверен, что его команда сможет сравнять счёт.
«Не сомневался, что мы забьём. Мы играли очень терпеливо. Большую часть времени пришлось обороняться, но свой момент мы всё-таки получили и его использовали. Хотя он и был единственный. В момент гола подумал, что такие матчи не отдаются. Если на 90-й сравниваешь, то в большинстве случаев выигрываешь матч», — сказал Погребняк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.