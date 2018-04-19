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Погребняк получил разрыв ахиллова сухожилия
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Погребняк получил разрыв ахиллова сухожилия 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Soccer News
Нападающий «Тосно» Павел Погребняк во время выездного матча со «Спартаком» (1:1, 5:4 по пенальти) получил разрыв ахиллова сухожилия. Об этом сообщил сам форвард корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.
Погребняк вышел в основном составе «Тосно» на полуфинальную встречу Кубка России, но, получив повреждение, не смог продолжить матч и был заменён ещё в первом тайме.
В нынешнем сезоне 34-летний футболист провёл в составе «Тосно» семь матчей в Премьер-Лиге, в которых забил три мяча (из них два — с пенальти).
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