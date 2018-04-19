Погребняк получил разрыв ахиллова сухожилия

Нападающий «Тосно» Павел Погребняк во время выездного матча со «Спартаком» (1:1, 5:4 по пенальти) получил разрыв ахиллова сухожилия. Об этом сообщил сам форвард корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.

Погребняк вышел в основном составе «Тосно» на полуфинальную встречу Кубка России, но, получив повреждение, не смог продолжить матч и был заменён ещё в первом тайме.

В нынешнем сезоне 34-летний футболист провёл в составе «Тосно» семь матчей в Премьер-Лиге, в которых забил три мяча (из них два — с пенальти).