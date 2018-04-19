Третьяк: «Бэрри» отпустил Свечникова, но он не смог приехать»

18-летний Свечников в 8 матчах плей-офф OHL забросил 5 шайб и сделал 6 передач. В 44 матчах регулярного чемпионата на его счету 72 (40+32) очка. Он является одним из главных фаворитов драфта НХЛ — 2018.

«Мы получили одобрение от «Бэрри», клуб отпустил его, есть подтверждение от канадской федерации. Но Свечников сам написал письмо в ФХР, сказал, что хотел бы приехать, но не может — по состоянию здоровья. Задокументирована ли травма? Нам достаточно письма от игрока», — сказал Третьяк.

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