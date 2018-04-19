Ниже падать некуда: финал 8 сезона «Ходячих мертвецов» установил очередной антирекорд

Перед премьерой финальной серии 8 сезона «Ходячих мертвецов» шоураннеры пообещали, что следующий, 9-й сезон сериала будет совершенно другим — и «Ходячих» вообще ждет нечто вроде «мягкой перезагрузки». После того, как финальный эпизод вышел в эфир, есть подозрение, что даже «перезагрузка» сериалу не поможет — рейтинги «Ходячих мертвецов» скатились до уровня 7-летней давности.

Аудитория финальной серии 8 сезона «Ходячих мертвецов» оказалась на 30% меньше аудитории финала 7 сезона. В среднем 8 сезон смотрели 7,9 миллионов человек, рейтинг, присвоенный Nielsen — 3,4. Для сравнения, вот так выглядят рейтинги (и количество зрителей) других сезонов «Ходячих»:

Рекордсмен — 5 сезон с рейтингом 8.2 и размером аудитории 15.8 миллионов человек

2 место — 4 сезон, рейтинг 8.0, 15.7 миллионов зрителей

3 место — 6 сезон, рейтинг 6.9, 14.2 миллионов зрителей

Далее следуют 3 сезон (12,4 миллиона зрителей), 7 сезон (11,3 миллиона зрителей), 2 сезон (9 миллионов зрителей). Нынешний, 8 сезон — второй с конца, и хуже него — только самый первый сезон, когда о «Ходячих мертвецах» только начали узнавать, и средняя аудитория эпизода составляла всего 6 миллионов человек.

попкорнnews