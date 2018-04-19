Куксенков и сборная области отлично начали чемпионат России

Фото пресс-службы администрации Владимирской области

Владимирские гимнасты отлично начали выступление на чемпионате России в Казани, который начался вчера, а завершится 22 апреля.

В первый день турнира разыгрывались медали в мужском командном зачете. В сборной Центрального федерального округа из 6 человек сразу пятеро представляли Владимирскую область. Кроме двукратного чемпиона Европы, серебренного призера Олимпиады-2016 в Рио Николая Куксенкова , в сборную ЦФО включили наших гимнастов Алексея Ростова, Кирилл Прокопьев , Илья Кибартас и Сергей Кривунец. Компанию владимирским ребятам ребятам составил Владислав Поляшов из Чувашии.

Ведомая Куксенковым сборная ЦФО отлично сражалась с главными конкурентами — москвичами, но все-таки немного уступила им в борьбе за «золото». Команда «Москва-1» показала результат 333,5 баллов, у сборной ЦФО — 329,9 баллов. В итоге наша команда довольствовалась «серебром». На третьем месте — сборная Приволжского федерального округа (329,65 баллов).

До завершения чемпионата России спортсменам предстоит разыграть еще 13 комплектов наград. Кстати, соревнования станут в Казани станут отборочными на чемпионат Европы, который пройдет в начале августа в британском городе Глазго.

Расписание соревновательных дней:

19 апреля — женщины, квалификация, командные соревнования (10:00, 11:30, 13:00); мужчины, финал в личном многоборье (17:00-19:30).

20 апреля — женщины, финал в личном многоборье (15:00-17:00).

21 апреля — мужчины, финалы на вольных, коне и кольцах; женщины, финалы в опорном прыжке и на брусьях (14:00-17:00).

22 апреля — мужчины, финалы в опорном прыжке, на брусьях и перекладине; женщины, финалы на бревне и вольных (14:00-17:00).