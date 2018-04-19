Скалолазки с Ямала могут выступить на Олимпиаде в Токио

Динара Фахритдинова и Луиза Емельева из Губкинского показывают отличные результаты и уже входят в стартовый состав олимпийской сборной.

В Тюмени на российском чемпионате по скалолазанию они завоевали четыре награды.

В статусных соревнованиях участвовало около трехсот спортсменов из 32 регионов страны. Наша делегация была едва ли не самой маленькой — всего две спортсменки, но каких!

В дисциплине «трудность» Динара Фахритдинова показала лучший результат. Ее подруга по команде в этой же категории стала второй. Кроме того, на счету Луизы еще одно «серебро», добытое в «боулдеринге», а в многоборье она стала третьей.

— Осенью, в составе юниорской сборной, проверю себя на юношеской Олимпиаде. Затем постараюсь отобраться в основную команду, чтобы полететь в Токио на летнюю Олимпиаду, — поделилась планами с «Красным Севером» Луиза Емельева.

Динара Фахритдинова тоже стремится в Японию:

— Я ехала в Тюмень за победой. В квалификации немного повредила колено, но, к счастью, травма не помешала дойти до золотой медали.