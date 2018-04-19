Ещё
Скалолазки с Ямала могут выступить на Олимпиаде в Токио
Далее:
Читайте также:
Ещё

Скалолазки с Ямала могут выступить на Олимпиаде в Токио 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Динара Фахритдинова и Луиза Емельева из Губкинского показывают отличные результаты и уже входят в стартовый состав олимпийской сборной.
В Тюмени на российском чемпионате по скалолазанию они завоевали четыре награды.
В статусных соревнованиях участвовало около трехсот спортсменов из 32 регионов страны. Наша делегация была едва ли не самой маленькой — всего две спортсменки, но каких!
В дисциплине «трудность» Динара Фахритдинова показала лучший результат. Ее подруга по команде в этой же категории стала второй. Кроме того, на счету Луизы еще одно «серебро», добытое в «боулдеринге», а в многоборье она стала третьей.
— Осенью, в составе юниорской сборной, проверю себя на юношеской Олимпиаде. Затем постараюсь отобраться в основную команду, чтобы полететь в Токио на летнюю Олимпиаду, — поделилась планами с «Красным Севером» Луиза Емельева.
Динара Фахритдинова тоже стремится в Японию:
— Я ехала в Тюмень за победой. В квалификации немного повредила колено, но, к счастью, травма не помешала дойти до золотой медали.
Красный Север: последние новости
Ямальские студенты создали ненецкий видео-разговорник В Новом Уренгое «Факел» разгромил новосибирский «Локомотив» На европейском первенстве новоуренгоец принёс российской команде две медали
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним115
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной3
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»9
«Зенит» пошутил про забившего решающий мяч школьника
Гимнастка подала в суд на Олимпийский комитет США1
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение