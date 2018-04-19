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Ефимова: к чемпионату России не готовилась. Причиной стали травмы и болезнь
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Ефимова: к чемпионату России не готовилась. Причиной стали травмы и болезнь 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: ТАСС
Пятикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова сообщила, что болела перед чемпионатом России, и рассказала о будущем проекта «Efimova Team».
«К чемпионату России я не готовилась. Причиной стали мои недавние травмы и болезнь. Я проболела неделю, почти не занималась, но буду надеяться, что всё будет нормально. Сейчас стоит задача отобраться на чемпионат мира.
Проект «Efimova Team» был заморожен, и мы сейчас открываем его в новом формате. Сбор с командой начнется в мае. В «Efimova Team» появятся новые лица, будем делать акцент на молодых перспективных спортсменов.
Первый сбор пройдёт в Италии, база будет во Флоренции. Потом пройдут небольшие международные соревнования и после этого заключительный сбор в Испании. Я люблю Италию, и этот выбор был сделан неспроста. Там очень вкусная кухня.
Я бы с удовольствием тренировалась в России, но здесь нет тех условий, которые есть в Европе. К сожалению, мы не можем на постоянной основе пригласить моего физиотерапевта», — передаёт слова Ефимовой корреспондент «Чемпионата» Иван Изотов.
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