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Уилшер обратился к Венгеру
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Уилшер обратился к Венгеру 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшер прокомментировал скорый уход главного тренера лондонской команды Арсена Венгера со своего поста.
"Человек, который дал мне первый шанс в 16 лет, демонстрировал своё доверие и поддержку. Настоящий джентльмен, словно отец в тяжёлые моменты моей карьеры. Он всегда верил в меня, когда другие не верили. Спасибо за всё, босс. Теперь очередь за нами" — написал Уилшер в своём твиттере.
Напомним, что 68-летний Венгер тренирует «Арсенал» с 1996 года. Под его руководством «канониры» выиграли 17 трофеев.
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