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Венгер: «Я не знаю, что в голове у Уилшера»
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Венгер: «Я не знаю, что в голове у Уилшера» 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер затронул тему возможного ухода из клуба полузащитника Джека Уилшера.
«Я не знаю, что у него в голове. Мы сделали ему предложение и хотим, чтобы он остался. Но Уилшер не принял его. Речь идет долгосрочном контракте, надеюсь, он его подпишет.
Он имеет право принять любое решение. Футболист знает, что я хочу его видеть в команде. Думаю, он примет решение до конца сезона. Навряд ли, Джек решит отправиться на ЧМ-2018 с этим открытым вопросом», — приводит слова Венгера Mirror.
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