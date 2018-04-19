Венгер: «Я не знаю, что в голове у Уилшера»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер затронул тему возможного ухода из клуба полузащитника Джека Уилшера.

«Я не знаю, что у него в голове. Мы сделали ему предложение и хотим, чтобы он остался. Но Уилшер не принял его. Речь идет долгосрочном контракте, надеюсь, он его подпишет.

Он имеет право принять любое решение. Футболист знает, что я хочу его видеть в команде. Думаю, он примет решение до конца сезона. Навряд ли, Джек решит отправиться на ЧМ-2018 с этим открытым вопросом», — приводит слова Венгера Mirror.