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Зубков: «Российскому бобслею нужны молодые таланты»
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Зубков: «Российскому бобслею нужны молодые таланты» 

SPORT24.ru 1 час назад
Президент Федерации бобслея России Александр Зубков рассказал о текущей ситуации в отечественном бобслее и скелетоне.
— На последнем заседании президиума мы заслушали всех ведущих тренеров и обозначили те проблемы, которые нам нужно решать в следующем олимпийском цикле. Ситуация в скелетоне у нас более или менее стабильна, особенно в мужском. Есть небольшие проблемы в основном составе женской команды, но мы знаем, над чем нужно работать. Тренерский штаб считает, что для решения этого вопроса нужно больше времени.
Что касается бобслея, то за полтора года нам не удалось сильно изменить ситуацию. Пилоты — это штучный товар, и мы сейчас ими располагаем. Номер один — это Александр Касьянов, который обладает большим талантом. Он и в этом сезоне не раз доказывал, что может бороться за подиум в четверках. В двойках добиваться высоких результатов ему мешает слабый старт. Мы знаем о всех этих проблемах и сейчас ищем оптимальные пути их решения. За четыре года вполне возможно подготовить перспективного и конкурентоспособного пилота в двойке.
У нас есть молодые талантливые пилоты и разгоняющие, которые уже приносят своей стране медали юниорских чемпионатов мира. Но хотелось бы, чтобы их было больше. Для этого мы ежегодно проводим весенние тестирования. Ждем всех спортсменов, желающих попробовать себя в бобслее и скелетоне, 18 и 19 мая на базе в Парамонове.
В том же скелетоне у нас внутри страны очень хорошая конкуренция. Это показал и последний чемпионат России. Именно в условиях конкуренции будет расти результат. Да и лидерам будет некогда почивать на лаврах, они не имеют возможности расслабиться, — приводит слова Зубкова.
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