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Заседания РФС по искам Сапеты и Катрича к «Динамо» перенесены на 4 мая
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Заседания РФС по искам Сапеты и Катрича к «Динамо» перенесены на 4 мая 

Чемпионат.com 1 час назад
Заседания палаты по разрешению споров РФС по делам полузащитников Анатолия Катрича и Александра Сапеты против московского «Динамо», ранее назначенные на 19 апреля, перенесены на 4 мая.
«Перенос заседания связан с продолжением переговоров», — сказал Прокопец, спортивный юрист, представляющий интересы Сапеты, в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
Изначально заседание, на котором должны были быть рассмотрены иски Катрича и Сапеты к «Динамо», должно было состояться 11 апреля, однако было перенесено в связи с тем, что бело-голубые попросили предоставить время на заключение мирового соглашения.
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