Заседания РФС по искам Сапеты и Катрича к «Динамо» перенесены на 4 мая

«Перенос заседания связан с продолжением переговоров», — сказал Прокопец, спортивный юрист, представляющий интересы Сапеты, в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым

Изначально заседание, на котором должны были быть рассмотрены иски Катрича и Сапеты к «Динамо», должно было состояться 11 апреля, однако было перенесено в связи с тем, что бело-голубые попросили предоставить время на заключение мирового соглашения.