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«Рекорд Победы» намерены установить в Иркутске
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«Рекорд Победы» намерены установить в Иркутске 

АиФ Иркутск 53 минуты назад
Фото: АиФ Иркутск
Иркутяне поддержат Всероссийскую акцию «Рекорд Победы», которая пройдет 9 мая. Силачи соберутся на площади перед памятником Александру Третьему, где в 10.00 начнется регистрация участников. В режиме нон-стоп все желающие будут поднимать гирю, чтобы в общей сложности получилось 26 тысяч 663 раза. Символичное число было выбрано по количеству дней, который пошли со победного мая в 1945 году.
«Попробовать себя в подъеме гири смогут все желающие — от мала до велика. В прошлом году самому маленькому участнику было 4 года, самому возрастному — 77 лет, — рассказал президент федерации гиревого спорта Иркутской области Андрей Солонин. — Эту акцию мы создали совместно с коллегами из Бурятии три года назад. И сейчас можно смело сказать, что «Рекорд Победы» стал всероссийским проектом. В прошлом году нас поддержали 14 регионов. Уверен, что в этом году будет еще больше».
Акция также пройдет селе Оек, в Железногорске-Илимском, Усть-Куте и Усолье-Сибирском.
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