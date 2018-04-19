Нападающий курского «Авангарда» Руслан Болов прокомментировал выход своей команды в финал Кубка России. В полуфинале «Авангард» одержал победу над ярославским «Шинником» (1:0).
«Выход в финал — это большое достижение для «Авангарда». Болельщики гнали нас вперёд, за счёт огромного желания мы качественно сыграли во всех линиях. Весомый вклад в результат внесли ребята, которые вышли на замену. Это общая победа одной большой семьи, которой является «Авангард». Теперь будем готовиться к финалу. Понятно, что «Тосно» очень серьёзный соперник, команда Премьер-Лиги, но шансы есть всегда. Постараемся ими грамотно распорядиться», — сказал Болов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Галиной Козловой.