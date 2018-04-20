Устюгов приедет в Иркутск на чемпионат пожарных и спасателей

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону, заместитель председателя Красноярской региональной организации физкультурно-спортивного общества «Динамо» Евгений Устюгов приедет на первый международный чемпионат по функциональному многоборью пожарных и спасателей (пожарно-спасательный кроссфит), который пройдет 29 апреля в центре Иркутска. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 40 команд.

«В связи с вашей нелёгкой служебной деятельностью функциональное многоборье нужно не просто поддерживать, но и активно развивать, чтобы держать в тонусе личный состав. Специалисты экстренных служб всегда должны быть готовы к любым неожиданным ситуациям, а многоборье как раз даёт такую возможность, развивается выносливость. Я — спортсмен, и мне приятно осознавать, что силовое ведомство выступило инициатором и организатором, по сути, нового спортивного направления и прилагает усилия, чтобы сделать его массовым. Я с удовольствием понаблюдаю за ходом этих соревнований», — сказал Евгений Устюгов.

Пожарно-спасательный кроссфит представляет собой эстафету из пяти этапов. Участник каждого этапа выполняет три упражнения. Участники выступают в индивидуальной боевой одежде (шлем, куртка и брюки с теплоизоляционной подстёжкой, сапоги, краги) и снаряжении (пояс с карабином и топором, дыхательный аппарат на сжатом воздухе со стальным баллоном).

В полном обмундировании, вес которого порядка 25 кг, бойцы обязаны выполнить в общей сложности 11 силовых упражнений, в том числе русские махи 24-килограммовой гирей, выброс штанги в 40 кг, кантование тракторной покрышки на расстояние 20 метров, отжимание лёжа, перенос двух газовых баллонов особым способом, перемещение автомобиля за канат.

Победители определяются в командном и в личном первенстве на каждом этапе эстафеты.