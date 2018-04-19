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Ефимова о возможном переезде в Россию: в США тренироваться комфортнее
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Ефимова о возможном переезде в Россию: в США тренироваться комфортнее 

Газета.Ru 30 минут назад
Фото: Газета.Ru
Российская пловчиха Юлия Ефимова сравнила условия для тренировок в США и России. Слова спортсменки приводит ТАСС.
"Я пока не вижу условий для переезда в Россию тренироваться, я чувствую себя там комфортно, в Америке мой тренер, мой физиотерапевт по залу, у него я лечилась.
Если его приглашать, то не на все время. Это надо брать человека и вытаскивать его из страны, обеспечиваешь все условия, потому что ему нужно будет бросить работу там. Мне будет легче проводить сборы там", — заявила Ефимова.
Ранее сообщалось, что Ефимова похвасталась своей фигурой в купальнике.
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