Ефимова о возможном переезде в Россию: в США тренироваться комфортнее

Российская пловчиха Юлия Ефимова сравнила условия для тренировок в США и России. Слова спортсменки приводит ТАСС

"Я пока не вижу условий для переезда в Россию тренироваться, я чувствую себя там комфортно, в Америке мой тренер, мой физиотерапевт по залу, у него я лечилась.

Если его приглашать, то не на все время. Это надо брать человека и вытаскивать его из страны, обеспечиваешь все условия, потому что ему нужно будет бросить работу там. Мне будет легче проводить сборы там", — заявила Ефимова.

Ранее сообщалось, что Ефимова похвасталась своей фигурой в купальнике.