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Россия — Швеция: Гусев, Бывальцев и Дадонов — в первой тройке
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Россия — Швеция: Гусев, Бывальцев и Дадонов — в первой тройке 

Спорт-Экспресс 58 минут назад
Стал известен состав сборной России на вынесенный матч Евротура против сборной Швеции, информирует официальный сайт ФХР. Игра пройдет в Ярославле.
Состав сборной России: Шестеркин (Кошечкин); Хафизуллин — Белов, Гусев — Бывальцев — Дадонов (К); Гавриков — Зуб, Кагарлицкий (А) — Семенов — Бучневич; Береглазов — Яковлев, Слепышев — Дергачев — Сошников; Трямкин — Елесин, Тихонов (А) — Каблуков — Барабанов, Михеев.
Матч Россия — Швеция пройдет сегодня в, 19 апреля, и начнется в 20.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
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