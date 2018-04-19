Россия — Швеция: Гусев, Бывальцев и Дадонов — в первой тройке

Стал известен состав сборной России на вынесенный матч Евротура против сборной Швеции, информирует официальный сайт ФХР. Игра пройдет в Ярославле.

Состав сборной России: Шестеркин (Кошечкин); Хафизуллин — Белов, Гусев — Бывальцев — Дадонов (К); Гавриков — Зуб, Кагарлицкий (А) — Семенов — Бучневич; Береглазов — Яковлев, Слепышев — Дергачев — Сошников; Трямкин — Елесин, Тихонов (А) — Каблуков — Барабанов, Михеев.

Матч Россия — Швеция пройдет сегодня в, 19 апреля, и начнется в 20.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.