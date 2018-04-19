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Михаил Грушевский: Степень идиотизма в ситуации со Смоловым превысила все нормы
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Михаил Грушевский: Степень идиотизма в ситуации со Смоловым превысила все нормы 

Советский спорт 46 минут назад
Фото: Советский спорт
Будогосского уволили за дыры в регламенте. Но Смолов все равно не сыграет с ЦСКА
"Потрясения от этой истории превзошли все ожидания. Все дружно сошли с ума, огромное количество журналистов, изданий, да и сам Смолов… Кстати, по поводу Федора! Помните, как он после замены в матче с «Анжи» (1:1) выговорился на таком мате, что даже в Comedy Club позавидовали?! Так вот, если бы за это его дисквалифицировали, условно, на 3 матча, то встречу с «Арсеналом» он бы пропустил, и, следовательно, никто бы не обсуждал идиотскую ошибку Чистякова, и то, что ЦСКА — клуб, экономящий на трансферах, и мягко говоря, живущий по средствам, является заказчиком этой ошибки. Мне кажется, что степень идиотизма в этой истории превысила все нормы. Я не ожидал увидеть такой завуалированной ненависти к ЦСКА. Ощущение, будто люди ждали информационного повода, чтобы потом рассказывать, как они не любят армейцев. Детский ляп судьи привел к такому всплеску канализационных извержений… Я был просто этим шокирован. Руководство ЦСКА обладает какой-то удивительной совокупной нервной системой, которая позволила вообще никак не реагировать на все это омерзение, не отвечать каждому журналисту и тому же Смолову, который поддался страстям и выдал про заинтересованность ЦСКА в его дисквалификации… В общем, эта история обнажила некоторые интересные подробности нашей футбольной общественности. За это Чистякову, помимо дисквалификации до конца сезона, как мне кажется, полагается какая-нибудь премия. Например, медицинская, за выявление гена ненависти к ЦСКА", — приводит слова Грушевского Rusfootball.Info.
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