Александр Кержаков: «Если Месси перестанет тренироваться, он все равно будет Месси»

— Месси круче Роналду. Месси шикарен, — сказал в интервью YouTube каналу oSporte TV Кержаков. — Криштиану — великолепный футболист, много забивает. Но Месси особенный. Если у тебя есть доля таланта, огромное трудолюбие, работоспособность, если ты сможешь день и ночь следить за собой, правильно бежать, правильно бить, то ты сможешь стать похожим на Роналду. Но на Месси быть похожим нельзя. Если Роналду перестанет тренироваться, он не будет Роналду. Если Месси перестанет тренироваться, то он все равно будет Месси. Роналду безусловно делает больше, работает больше, но я все равно предпочитаю Месси.

35-летний Кержаков завершил карьеру в июне 2017 года.