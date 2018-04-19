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Григорян — о позвонившем фанате: менты пробили дурачка, в покое его не оставлю
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Григорян — о позвонившем фанате: менты пробили дурачка, в покое его не оставлю 

Чемпионат.com 37 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер «Луча-Энергии» Александр Григорян рассказал о конфликте с фанатом, который позвонил ему и предлагал приехать голым на Дворцовую площадь, чтобы «получить лещей».
«Он, дурачок, не понимает, что его отслеживает полиция. Я передал его координаты, ФИО, паспортные данные. Менты пробили, кто он. Он позвонил по WhatsApp, не знаю почему, но я ответил. Он показал свою рожу, компанию свою — и начал оскорблять. Я его никогда не оставлю в покое, потому что он осквернил имя моей матери. Когда он оскорбил маму, то сразу отключился. Естественно, я перезвонил, и он был готов к этому готов — стал записывать. Кругом провокации», — сказал Григорян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.
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