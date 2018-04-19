В Красноярске обсудят актуальные вопросы подготовки спортивного резерва

Во вторник, 24 апреля, министерство спорта Красноярского края совместно с Федеральным центром подготовки спортивного резерва проведет межрегиональную научно-практическую конференцию на тему «Актуальные вопросы и перспективы развития региональных систем подготовки спортивного резерва в условиях модернизации спортивной отрасли». Мероприятие состоится в Конгресс-холле СФУ (пр. Свободный, 82, стр. 9). Начало в 10.00.

Участниками конференции станут руководители органов исполнительной власти регионов России в области физической культуры и спорта, руководители спортивных федераций, представители научных центров, руководители и специалисты физкультурно-спортивных организаций, колледжей олимпийского резерва, ведущие тренеры, инструкторы-методисты федеральных центров подготовки спортивного резерва по Сибирскому федеральному округу.

В программе мероприятия сессия докладов и площадки профессионального общения. Представители спортивного сообщества обсудят вопросы государственной политики в системе подготовки спортивного резерва, опыт регионов в переводе спортивных школ в организации нового вида, современные подходы к организации отбора на этапах спортивной подготовки, актуальные вопросы подготовки спортсменов в училищах олимпийского резерва, выявление и сопровождение одаренных в спорте детей и мн. др. Также на конференции будут представлены доклады об основных направлениях развития студенческого спорта в Красноярском крае, кадровом потенциале спортивной отрасли, экспериментальной и инновационной деятельности Красноярского краевого института повышения квалификации работников физической культуры и спорта.