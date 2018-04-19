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Арсен Венгер: «Хотим, чтобы Уилшир остался в „Арсенале“
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Арсен Венгер: «Хотим, чтобы Уилшир остался в „Арсенале“ 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сказал, что переговоры о продлении контракта с полузащитником Джеком Уилширом еще не завершены. Действующее соглашение хавбека рассчитано до конца сезона-2017/18.
Ранее футболист заявлял, что Венгер рекомендовал искать ему новую команду. По данным СМИ, в услугах полузащитника заинтересованы «Эвертон» и «Вулверхэмптон».
— Не могу сообщить вам какие-то новости. Могу только сказать, что контракт с ним не подписан, — цитирует BBC Венгера. — Ему предложили соглашение, мы хотим, чтобы он остался. Надеюсь, на каком-то этапе переговоров он подпишет его.
Хавбек является воспитанником «Арсенала». За 10 лет в основном составе лондонцев он принял участие в 194 матчах во всех турнирах, забив 14 мячей.
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