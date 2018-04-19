Арсен Венгер: «Хотим, чтобы Уилшир остался в „Арсенале“

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сказал, что переговоры о продлении контракта с полузащитником Джеком Уилширом еще не завершены. Действующее соглашение хавбека рассчитано до конца сезона-2017/18.

Ранее футболист заявлял, что Венгер рекомендовал искать ему новую команду. По данным СМИ, в услугах полузащитника заинтересованы «Эвертон» и «Вулверхэмптон».

— Не могу сообщить вам какие-то новости. Могу только сказать, что контракт с ним не подписан, — цитирует BBC Венгера. — Ему предложили соглашение, мы хотим, чтобы он остался. Надеюсь, на каком-то этапе переговоров он подпишет его.

Хавбек является воспитанником «Арсенала». За 10 лет в основном составе лондонцев он принял участие в 194 матчах во всех турнирах, забив 14 мячей.