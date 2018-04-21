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Руководство «Арсенала» уволило Венгера вопреки его желанию
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Руководство «Арсенала» уволило Венгера вопреки его желанию 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, работавший в клубе 22 года, не хотел уходить с должности. Решение об отставке было принято руководством столичного клуба, сообщает The Sun.
Как отмечает издание, крупнейший акционер клуба американец Стэн Кронке утратил доверие к французскому специалисту. Контракт Венгера истекал в 2019. Руководство согласилось заплатить Арсену компенсацию в £11 млн за досрочное расторжение договора.
За 22 года под руководством Венгера «Арсенал» завоевал 17 трофеев.
Ранее сообщалось, что бывший полузащитник лондонского клуба Сеск Фабрегас назвал Венгера вторым отцом.
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