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Руководство молдавского ФК «Дачия» подозревается в уклонении от уплаты налогов
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Руководство молдавского ФК «Дачия» подозревается в уклонении от уплаты налогов 

ТАСС 2 часа назад
КИШИНЕВ, 19 апреля. /ТАСС/. Сотрудники кишиневской прокуратуры в четверг провели обыски в офисе молдавского футбольного клуба «Дачия», руководство команды подозревается в уклонении от уплаты налогов. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении прокуратуры.
"Следователи искали документы, подтверждающие участие руководства клуба в схемах по масштабному уклонению от уплаты налогов", — отмечено в сообщении.
По данным следствия, бухгалтерская отчетность клуба за последние годы была фальсифицирована. В результате этого клуб не доплатил налоги на сумму более чем 10 млн лей (около $ 700 тыс.). При этом игроки клуба и технический персонал получали зарплату в конвертах.
Кишиневская «Дачия» неоднократно становилась призером чемпионата Молдавии, а в 2010 году завоевала золотые медали первенства страны. В марте 2018 года клуб отказался от участия в молдавском чемпионате, причины такого решения не называются.
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