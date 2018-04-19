Руководство молдавского ФК «Дачия» подозревается в уклонении от уплаты налогов

КИШИНЕВ, 19 апреля. / ТАСС /. Сотрудники кишиневской прокуратуры в четверг провели обыски в офисе молдавского футбольного клуба «Дачия», руководство команды подозревается в уклонении от уплаты налогов. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении прокуратуры

"Следователи искали документы, подтверждающие участие руководства клуба в схемах по масштабному уклонению от уплаты налогов", — отмечено в сообщении.

По данным следствия, бухгалтерская отчетность клуба за последние годы была фальсифицирована. В результате этого клуб не доплатил налоги на сумму более чем 10 млн лей (около $ 700 тыс.). При этом игроки клуба и технический персонал получали зарплату в конвертах.

Кишиневская «Дачия» неоднократно становилась призером чемпионата Молдавии, а в 2010 году завоевала золотые медали первенства страны. В марте 2018 года клуб отказался от участия в молдавском чемпионате, причины такого решения не называются.