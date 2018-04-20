Легенда мирового хоккея и капитан от бога

Фетисов являлся капитаном ЦСКА и сборной России в 80-х годах и сделал яркую карьеру в Национальной хоккейной лиге, где в 40 лет завоевал Кубок Стэнли, а затем выиграл этот трофей и в качестве тренера. После возвращения в Россию Фетисов возглавлял сборную страны на Олимпиаде 2002 года, занимал должность председателя Федерального агентства по физической культуре и спорту и Госкомспорта, а в 2016 году стал депутатом Государственной думы РФ

Вячеслав Фетисов — воспитанник ЦСКА, дебютировал в главной команде армейцев в 16 лет, а уже к 18 годам стал игроком основного состава. В 1977 году 19-летний Фетисов поехал на дебютный чемпионат мира в Австрию, где сборная СССР завоевала лишь бронзовые медали. В результате последовавших перестановок и национальную команду, и ЦСКА возглавил Виктор Тихонов , который уже в следующем году в Праге привел сборную СССР к чемпионскому титулу. 20-летний Фетисов был самым молодым из игроков обороны, но стал самым результативным защитником сборной — 10 (4+6) очков.

"Фетисов всегда хотел быть первым"

Игорь Ларионов и Вскоре Тихонов как в сборной, так и в ЦСКА проведет смену поколений, а на первые роли выйдет легендарная пятерка, где в обороне играли Фетисов и Алексей Касатонов , а в нападении — Сергей Макаров Владимир Крутов . Звездные игроки были совсем разными по характеру, впоследствии между ними было немало конфликтов, однако на льду это никак не проявлялось. До 1990 года Фетисов в составе сборной выиграл семь чемпионатов мира, Олимпийские игры 1984 и 1988 годов, а также Кубок Канады в 1981 году, став одним из самых титулованных отечественных хоккеистов.

При этом на дебютной Олимпиаде Фетисова в 1980 году в американском Лейк-Плэсиде сборная СССР потерпела сенсационное поражение от хозяев, хотя сборная США тогда была составлена из хоккеистов низших и студенческих лиг. Реванш был взят через полтора года на Кубке Канады, когда отечественная сборная одержала последнюю на данный момент победу на турнире с участием всех сильнейших игроков мира, включая звезд НХЛ.

"Фетисов был капитаном команды, всегда играл на победу, помогал ближнему и вел команду за собой к победам и титулам, которые завоевал, — вспоминает бывший партнер Фетисова по сборной СССР Валерий Каменский . — Это капитан от бога, он всегда и на всех постах стремился быть первым и внес очень большой вклад в развитие российского и мирового хоккея".

"Фетисов живет спортом, хоккеем и нашей сменой — теми ребятами, которые у нас растут, — добавил он. — Постоянно встречается с детьми, проводит мастер-классы, занимается популяризацией хоккея, помогает строить катки по всей стране. Он ведет очень бурную деятельность, чтобы хоккей развивался. История у нас одна: все наши победы на Олимпийских играх, чемпионатах мира и за ЦСКА. Это человек, на которого надо равняться, таких людей в хоккее очень мало, если не единицы. Поэтому Фетисову нужно сказать огромное спасибо и поздравить с юбилеем, с ним всегда приятно быть рядом".

На льду Фетисов был ярко выраженным атакующим защитником, забросив рекордные для советских игроков обороны 153 шайбы в чемпионатах страны. Однако Фетисов успешно выполнял и непосредственно защитные функции. Это был готовый защитник для НХЛ, Фетисов это понимал лучше других, и в 1989 году пошел на открытый конфликт с советской системой, частью которой были ЦСКА и Виктор Тихонов. 30-летний хоккеист в открытую обвинил тренера в «диктатуре» и препятствии отъезду Фетисова в США. После победы на Олимпиаде в канадском Калгари в 1988 году он договорился о переходе в клуб «Нью-Джерси Дэвилз», согласовав контракт с Госкомспортом, но Тихонов отказывался принимать рапорт майора Фетисова об увольнении из армии.

Карьера в НХЛ Впоследствии Фетисов вспоминал, что вполне мог решиться на побег, что сделали его более молодые партнеры по ЦСКА — Александр Могильный Сергей Федоров . Но он хотел сломать существовавшую систему и позволить советским игрокам выступать в НХЛ на законных основаниях. И в итоге добился своего — ему разрешили уехать после окончания сезона, который для Тихонова и Фетисова ознаменовался очередными победами в чемпионате СССР (этот успех стал для ЦСКА последним) и на чемпионате мира в Швеции. При этом Фетисов, несмотря на холодные отношения с Тихоновым, приезжал из НХЛ и на два следующих чемпионата мира, выиграв золото и бронзу.

В НХЛ Фетисов отыграл второе десятилетие своей карьеры — более 650 матчей. В 1995 году он перешел из «Нью-Джерси», который на многое не претендовал, в «Детройт Ред Уингз», где тренер Скотт Боумэн создал «русскую пятерку» — вместе с Фетисовым играли защитник Владимир Константинов , а также форварды Сергей Федоров, Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов . В 1997 и 1998 годах «Детройт» выиграл Кубок Стэнли, после чего 40-летний Фетисов завершил карьеру.

Первый трофей в 1997 году дорого обошелся российской диаспоре «Красных крыльев». Направляясь на праздничную клубную вечеринку, Фетисов, Константинов и массажист команды Сергей Мнацаканов на арендованном лимузине попали в серьезную аварию по вине употреблявшего наркотики водителя. Фетисов практически не пострадал, зато Константинов и Мнацаканов получили серьезные травмы, которые сказались на их здоровье.

Трагедия в Детройте стала не первой в жизни Фетисова. В 1985 году он также попал в автокатастрофу, в которой погиб его младший брат, 17-летний Анатолий Фетисов — подававший большие надежды нападающий ЦСКА.

Фетисов-тренер

Завершив карьеру игрока, Фетисов вернулся в «Нью-Джерси» — помощником Ларри Робинсона . В 2000 году «Дьяволы» выиграли Кубок Стэнли, и у Фетисова были неплохие перспективы стать главным тренером в НХЛ, однако в 2002 году в его жизни случился крутой поворот. Фетисова позвали работать в сборной России на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. Костяк должны были составить игроки из НХЛ, и лишь Фетисов был способен объединить команду, с которой на последних чемпионатах мира было связано немало скандалов, а многие ключевые хоккеисты просто отказывались приезжать в сборную.

Фетисов собрал сильнейший состав, где нашлось место 41-летнему Ларионову и 18-летнему Илье Ковальчуку , но сборная заняла лишь третье место. В сравнении с серебром на предыдущей Олимпиаде в Нагано это был шаг назад, однако в дальнейшем сборная России не выиграла ни одной медали на Играх с участием хоккеистов из НХЛ.

Впоследствии Фетисов рассказывал, что накануне олимпийского полуфинала с командой США в Солт-Лейк-Сити, проигранного со счетом 2:3, команда увидела пресс-конференцию российских чиновников, которые после скандала с допингом в женской биатлонной команде угрожали снять с Игр всех российских спортсменов, включая хоккеистов. Реакция игроков, представлявших североамериканские клубы, была однозначной: «Зачем мы сюда приехали и зачем нам все это нужно?» «Разброд и шатания», как определил ситуацию 16-летней давности Фетисов, в итоге сказались на настрое российской сборной — первые два периода матча с американцами она проиграла со счетом 0:3, а затем спасти положение уже не успела.

Возвращение в Россию

Возвращение Фетисова на родину оказалось окончательным, Вячеслав Александрович больше не работал тренером, зато сделал карьеру спортивного чиновника. Он возглавил Федеральное агентство по физической культуре и спорту, которое затем было преобразовано в Государственный комитет РФ по физической культуре и спорту. В роли руководителя отечественного спорта Фетисов вошел в состав совета учредителей Всемирного антидопингового агентства WADA — ранее представителей России в этой организации не было.

После упразднения Госкомспорта в 2008 году Фетисов стал одним из основателей Континентальной хоккейной лиги, затем возглавлял родной ЦСКА в качестве президента, причем в декабре 2009 года сыграл за армейцев в официальном матче КХЛ — в 51 год. В 2008 году Фетисов стал сенатором от Приморского края, и благодаря ему во Владивостоке появился клуб КХЛ «Адмирал», который выступает на «Фетисов-Арене».

В сентябре 2016 года Вячеслав Фетисов избран депутатом Государственной думы РФ, где является первым заместителем председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

"Вячеслав Александрович, в первую очередь, лидер по духу, — считает бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков . — Не случайно он сейчас занимает серьезный пост, был министром спорта. Это человек, который умеет ставить перед собой цели и добиваться результата. Его характер победителя-перфекциониста был находкой для любого тренера. Своим примером и жаждой победы Фетисов передавал эту заряженность не только партнерам по команде, но и молодому поколению. Он никогда не соглашался даже с ничейным результатом, а про его отношение к поражению даже не стоит и говорить".