Итоги сезона подвели керлингисты на встрече с министром спорта Приангарья

Успешным стал сезон для женской и мужской сборных команд Иркутской области по керлингу. Итоги сезона подвели сегодня, 19 апреля, на встрече министра спорта Приангарья Ильи Резника с ведущими керлингистами, тренером Анной Трухиной и директором областной спортивной школы «Россия» Татьяной Лешиной.

«По итогам сезона команды Иркутской области по керлингу отмечают, как одних из фаворитов в России. Отделение керлинга успешно работает в областной спортивной школе «Россия» и ему со стороны руководства уделяется особое внимание. Наша задача — совместными усилиями создать условия для развития этого вида спорта в Приангарье», — отметил на встрече Илья Резник.

Как отметила тренер спортсменов Анна Трухина, женская команда Иркутской области, возраст участниц которой всего 16-18 лет, заняла второе место в группе «Б» на чемпионате России по керлингу в Сочи, уступив лишь команде «Москвич 1». По итогам этого турнира наши юниорки перешли в группу «А» и теперь в следующем сезоне им предстоит играть с командами Анны Сидоровой Виктории Моисеевой . Мужская команда стала чемпионом Сибири, а на России заняла пятое место из 22 команд. На следующий сезон у тренера очень большие планы — войти в тройку призеров на чемпионате России.

«Обе команды сильно прибавили и в техническом, и в психологическом плане и уже хорошо смотрятся на российском уровне, составляя серьезную конкуренцию командам Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края», — сказала Анна Трухина.

На встрече было отмечено, что большую роль в подготовке команд сыграли тренировочные сборы, проведенные в Японии и Китае. Включая все сборы и соревнования, команды на выезде были около 3,5 месяцев. В ближайших планах у спортсменов принять участие в чемпионате России по керлингу в миксте, который с 5 по 11 мая пройдет в Новосибирске. Затем в конце июня начнется подготовка к новому сезону.

Напомним, по инициативе министерства спорта Приангарья сборные команды Иркутской области по керлингу с 19 января по 4 февраля проводили тренировочные сборы на базе олимпийской подготовки по зимним видам спорта в Харбине (КНР).

После завершения тренировочного мероприятия в Китае сборные команды Иркутской области направились в Дмитров Московской области на всероссийские соревнования по керлингу среди мужских и женских команд, которые являлись отборочными на чемпионат России. Затем иркутские спортсмены приняли участие в чемпионате Сибирского федерального округа по керлингу в дисциплине микст в Красноярске, чемпионате Сибирского федерального округа в Новосибирске, в первенстве России в Сочи.