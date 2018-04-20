Мишка на медали. Какой будет награда для участников Пермского марафона

В четверг, 19 апреля, была представлена медаль Второго Пермского международного марафона. Пока она существует в единственном экземпляре. В скором времени организаторы соревнования приступят к массовому производству этих наград, чтобы изготовить несколько тысяч медалей к 9 сентября, когда состоится марафон. Автор медали, пермский художник-скульптор Рустам Исмагилов побеседовал с корреспондентом «АиФ-Прикамье» и рассказал, в чём уникальность награды.

Можно собрать коллекцию

Ульяна Трескова «АиФ-Прикамье»: Какова концепция этой медали?

Рустам Исмагилов: Эта медаль является продолжением прошлогодней, которая всем понравилась. Она основана на изображениях календаря охотника в Коми, который датируется концом первого — началом второго тысячелетия нашей эры. На одной стороне изображён медведь, а на обратной — этот древний календарь промысловиков, который помогал им ориентироваться по времени года, когда и на какого зверя можно охотиться, когда добывать пушнину. Это была такая подсказка для древних людей, которые жили по законам природы. В прошлом году на медали был только один этот календарь. В этом году, так как календарь Коми начинается со знака медведь, изобразили это животное. Всего в календаре девять периодов, в отличие от нынешнего календаря, где 12 месяцев. Этот год у нас будет проходить под знаком медведя. Так совпало удачно, что медведь — символ России и Пермского края.

— В дальнейшем награды будут выполняться по этому же принципу календаря Коми?

— Возможно, каждый год это будет разные животные. На следующий год в центре медали, где сейчас медведь, будет следующее животное. Возможно, у кого-то соберется полная коллекция. Есть идея выпустить подарочную коробку для них, чтобы в центре была первая медаль 2017 года, а по кругу все остальные. Тот, кто 10 лет будет участвовать в марафоне, сможет собрать такую коллекцию.

Не только награда, но и красивая вещь

— Какие детали награды можете отметить?

— На ней присутствуют надписи на двух языках с указанием города. На обратной стороне есть место для написания времени, с которым участник пробежал марафон. Он сможет заказать гравировку, чтобы зафиксировать свой результат. В прошлом году идея родилась достаточно легко. В этом году задача усложнилась тем, что надо было взять символ года и каким-то образом разместить на пространстве медали так, чтобы было красиво, хорошо и не скучно смотрелась и понравилось людям. Идея в том, чтобы они, пробежав дистанцию и получив медаль, воспринимали это не только как спортивное достижение, но и как красивую ценную вещь.

— В чём особенность этой медали?

— Она выполнена в этническом пермском зверином стиле. Такие вещи смотрится хорошо. Хотелось, чтоб медаль воспринималась по-особенному, отличалась от других, чтобы в ней была видна принадлежность именно к нашему региону, к территории Урала. При подготовке были пересмотрены на кучи других медалей марафонов. У всех их есть свой стиль, но у нас есть чем гордиться. При выполнении отказался от эмали, цвета. Она выглядит как старинный оберег.

Современные технологии

— Как изготавливалась медаль?

— Она выполнена при использовании современных технологий, хотя выглядит как ручная работа. Сначала на компьютере делается 3D модель, всё моделируется по размерам, согласовывается. Потом фрезеруется, то есть весь этот рисунок вырезается на воске. Далее погружается в специальную смесь, нагревается воск оттапливается и выливается. На место воска в пустоты заливается раскаленный жидкий металл. Это классическая технология.

Золота, серебра и бронзы не будет

—Расскажите о параметрах медали.

— Она выполнена из латуни. Это сплав, максимально близкий по свойствам к бронзе. Прошлый год показал, что медали получились достаточно такие увесистые, что говорит о статусности мероприятия. Отличительной чертой пермской медали является прорезь в центре. В прошлом году это был просто круг — солнечный символ. В этом году необычный способ завязывания узла. Я пробовал делать например какие-то петли, отверстия, но это оказалось не очень интересно и выбивалась из стиля. А здесь получился такой узелок на память. Размер медали 9 см и 7 см. Она будет в двух размерах в зависимости от дистанции, которую пробежит участник. Цвет медалей будет одинаковый у всех. Мы решили не разграничивать на золото, серебро и бронзу, потому что этот марафон — демократичное мероприятие, где спортсмены бьются не за достижение на время. Это больше борьба с самим собой.

— Сами будете участвовать?

— Пока не знаю, честно говоря. Думаю. Надо еще потренироваться. Моя жена в прошлом году пробежала 10 км. Мероприятие уже имеет массовый характер. Многие знакомые бегут и записываются, планируют бежать, пусть и на маленькие дистанции. В этом году будет выпущено 8 экземпляров медалей, в прошлом году было примерно 5 тыс.