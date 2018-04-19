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Паршикова: почти 40% населения РФ занимается спортом и физкультурой
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Паршикова: почти 40% населения РФ занимается спортом и физкультурой 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
ЯЛТА, 19 апреля. /ТАСС/. Около 40% населения России занимаются физической культурой и спортом, страна практически достигла мировых показателей. Об этом сообщила в четверг на Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) заместитель министра спорта РФ Наталья Паршикова.
"40% [населения, занимающегося физической культурой и спортом] — это то, что является общепризнанной нормой в мировом сообществе. Мы почти достигли этого показателя, у нас 36%. Это общая тенденция — физическая культура и спорт стали массовым явлением в нашей стране", — заявила Паршикова на секции «Через спорт к интеграции».
По ее словам, занятие спортом напрямую связано с продолжением жизни и ее качеством. «В принципе, то количество людей, занимающихся физкультурой и спортом, показывает качество жизни нашего общество», — считает замминистра.
Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит в Крыму с 19 по 21 апреля 2018 года. По данным организаторов, в нем примут участие около трех тыс. человек из 60 стран. Главная тема Четвертого ЯМЭФ — «Будущее мира. Будущее России».
ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
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