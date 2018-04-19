Воронежец, чей медведь растерзал пенсионера, попытался обжаловать приговор

Семилукский районный суд не стал смягчать приговор 49-летнему хозяину зоопарка, допустившего побег медведя из клетки.

Наказание за оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, осталось в силе — полтора года в исправительной колонии общего режима

Напомним, в октябре прошлого года в Семилуках медведь растерзал 86-летнего пенсионера. Выяснилось, что животное сбежало из частного зоопарка. Владелец зоопарка не потрудился оградить клетку с медведем четырехметровой стеной, как положено по закону. Медведь выбрался из клетки, добрел до чужого дачного участка и напал на дачника. Полицейским пришлось убить хищника.

Хозяин зоопарка попытался обжаловать вынесенный ему приговор, но суд оставил жалобу без удовлетворения.