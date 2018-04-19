Пауэрлифтеры разыграют медали, на очереди — футболисты

Лучшие студенты региона продолжают оспаривать награды спартакиады вузов, уже известно расписание турнира по футболу.

20-21 апреля в легкоатлетическом манеже СибГУФК (ул. Масленникова, 144) пройдут соревнования по пауэрлифтингу в зачет Спартакиады образовательных учреждений высшего образования Омской области. В турнире ожидается участие около 80 спортсменов из шести вузов.

Начало соревнований — ежедневно в 10.00.

Немного отодвинули выяснение отношений студенты-футболисты. Их состязания начнутся 26 апреля. Все игры пройдут на стадионе ЦОП «Авангард» (ул. 25 лет Октября, 4). Оргкомитет соревнований уже составил расписание турниров в первой (сильнейшие команды) и второй группе.

Расписание соревнований

26 апреля

Первая группа: 13.00 СибГУФК — СибАДИ; 14.45 ОмГУПС — ОмГУ

27 апреля

Вторая группа: 12.00 ОмГАУ — ОмГПУ; 13.45 ОмГМА — СИБИТ

29 апреля

Вторая группа: 12.00 ОмГМА — ОмГАУ

30 апреля

Первая группа: 12.00 ОмГУПС — СибАДИ; 13.45 СибГУФК — ОмГТУ

1 мая Вторая группа: 12.00 ОмГПУ — ОмГМА

2 мая Первая группа: 12.00 СибГУФК — ОмГУ; 13.45 ОмГУПС — ОмГТУ

6 мая Первая группа: 12.00 ОмГТУ — СибАДИ

Вторая группа: 14.00 ОмГАУ — СИБИТ

8 мая Вторая группа: 12.00 ОмГПУ — СИБИТ

Первая группа: 14.00 ОмГУ — СибАДИ

11 мая Первая группа: 12.00 ОмГТУ — ОмГУ; 13.45 СибГУФК — ОмГУПС

Соревнования пройдут в один круг, а победитель определится по наибольшему количеству набранных очков. Худшая команда первой группы и лучшая команда второй группы также проведут между собой стыковой поединок, победитель которого на следующий год получит право выступить в сильнейшей группе. Этот матч запланирован на 15 мая (начало — в 14.00).

Отметим, что в рамках спартакиады вузов в течение всего учебного года проводятся соревнования по 22-м видам спорта. Ранее также завершились турниры по лыжным гонкам (в числе призеров — СибГУФК, ОмГТУ и ОмГУПС), гиревому спорту (СибГУФК, СибАДИ и ОмГАУ), мужскому баскетболу (СибГУФК, СибАДИ и ОмГТУ), настольному теннису (ОмГТУ, ОмГМУ и ОмГУПС), киберспорту (ОмГТУ, СибАДИ и ОмГУПС), полиатлону (СибГУФК, ОмГАУ и ОмГУПС), шахматам (ОмГТУ, ОмГУ и ОмГУПС), чир спорту (СибГУФК, ОмГМУ и ОмГТУ), греко-римской борьбе (СибГУФК, ОмГАУ и ОмГТУ), плаванию (СибГУФК, ОмГТУ и ОмГУПС), бадминтону (СибГУФК, ОмГУПС и ОмГУ), самбо (СибГУФК, ОмГТУ и СибАДИ) и женскому баскетболу (СибГУФК, СибАДИ и ОмГУПС).