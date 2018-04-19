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Стерлинг связывает свой прогресс с Гвардиолой
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Стерлинг связывает свой прогресс с Гвардиолой 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг связывает свой прогресс с персоной главного тренера Хосепа Гвардиолы.
"Всё дело в основах Гвардиолы. Он подталкивает вас становиться лучше в мелочах, улучшает вашу игру. Здорово совершенствоваться в такой среде и прогрессировать как игрок.
Гвардиола — один из лучших тренеров в мире. Мне важно продолжать улучшаться под его руководством и думать о том, как помочь команде.
Я ставлю перед собой цели, которых стремлюсь достичь каждый сезон, но интересы команды куда важнее. Для меня это хороший сезон, но есть моменты, которые нужно улучшить. Например, я должен лучше реализовывать моменты", — цитирует Стерлинга Sky Sports.
В нынешнем сезоне Стерлинг забил 22 гола, 17 из которых пришлись на Премьер-лигу.
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