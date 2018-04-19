Стерлинг связывает свой прогресс с Гвардиолой

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг связывает свой прогресс с персоной главного тренера Хосепа Гвардиолы.

"Всё дело в основах Гвардиолы. Он подталкивает вас становиться лучше в мелочах, улучшает вашу игру. Здорово совершенствоваться в такой среде и прогрессировать как игрок.

Гвардиола — один из лучших тренеров в мире. Мне важно продолжать улучшаться под его руководством и думать о том, как помочь команде.

Я ставлю перед собой цели, которых стремлюсь достичь каждый сезон, но интересы команды куда важнее. Для меня это хороший сезон, но есть моменты, которые нужно улучшить. Например, я должен лучше реализовывать моменты", — цитирует Стерлинга Sky Sports.

В нынешнем сезоне Стерлинг забил 22 гола, 17 из которых пришлись на Премьер-лигу.