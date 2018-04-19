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Единороссы выдвинули две кандидатуры на праймериз по выборам главы Кузбасса
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Единороссы выдвинули две кандидатуры на праймериз по выборам главы Кузбасса 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Газета Кемерова
КЕМЕРОВО, 19 апреля. /ТАСС/. "Единая Россия" выдвинула на предварительное голосование по отбору кандидатур на выборы главы Кемеровской области (праймериз) врио главы области Сергея Цивилева и первого заместителя секретаря регионального отделения партии, депутата облсовета Вячеслава Петрова, сообщается на сайте Кемеровского регионального отделения партии в четверг.
"Единороссы [на заседании политсовета] рассмотрели вопрос о проведении предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидата на пост губернатора Кемеровской области. В результате были выдвинуты врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев и первый заместитель секретаря Кемеровского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Совета народных депутатов Кемеровской области Вячеслав Петров", — говорится в сообщении.
По данным сайта облсовета, Петров с 2013 года по настоящее время является председателем совета директоров ООО «E-Лайт-Телеком». Компания работает в сфере связи на базе проводных технологий, в том числе предоставляет доступ в интернет. Как сообщалось ранее, Цивилев был назначен врио губернатора Кузбасса 1 апреля после того, как подал в отставку 73-летний Аман Тулеев, возглавлявший Кузбасс с 1997 года. Тулеев покинул должность после крупного пожара в торговом центре «Зимняя вишня», унесшего жизни 64 человек.
Также в четверг региональное отделение «Единой России» начало прием заявлений на участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов для выдвижения в областной парламент. Их можно будет подать в оргкомитет до 8 мая.
9 сентября в Кемеровской области пройдут выборы губернатора и совета народных депутатов региона. 10 апреля спикером кузбасского парламента избран Аман Тулеев, который после ухода с поста губернатора получил вакантный депутатский мандат, а 9 апреля — бывший спикер облсовета Алексей Синицын сложил свои полномочия в пользу Тулеева.
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