Единороссы выдвинули две кандидатуры на праймериз по выборам главы Кузбасса

"Единороссы [на заседании политсовета] рассмотрели вопрос о проведении предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидата на пост губернатора Кемеровской области. В результате были выдвинуты врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев и первый заместитель секретаря Кемеровского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Совета народных депутатов Кемеровской области Вячеслав Петров", — говорится в сообщении.

По данным сайта облсовета, Петров с 2013 года по настоящее время является председателем совета директоров ООО «E-Лайт-Телеком». Компания работает в сфере связи на базе проводных технологий, в том числе предоставляет доступ в интернет. Как сообщалось ранее, Цивилев был назначен врио губернатора Кузбасса 1 апреля после того, как подал в отставку 73-летний Аман Тулеев , возглавлявший Кузбасс с 1997 года. Тулеев покинул должность после крупного пожара в торговом центре «Зимняя вишня», унесшего жизни 64 человек.

Также в четверг региональное отделение «Единой России» начало прием заявлений на участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов для выдвижения в областной парламент. Их можно будет подать в оргкомитет до 8 мая.