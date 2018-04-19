Первый тираж выпущенных в ФРГ купюр 0 евро распродан по всему миру

Купюры были выпущены в марте тиражом пять тысяч экземпляров. Это приурочили к 200-летней годовщине со дня рождения немецкого философа, которую будут отмечать 5 мая.

Ожидается, что в конце апреля будет выпущена ещё одна партия в 20 тысяч штук.