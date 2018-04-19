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Первый тираж выпущенных в ФРГ купюр 0 евро распродан по всему миру
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Первый тираж выпущенных в ФРГ купюр 0 евро распродан по всему миру 

Говорит Москва 1 час назад
Купюры были выпущены в марте тиражом пять тысяч экземпляров. Это приурочили к 200-летней годовщине со дня рождения немецкого философа, которую будут отмечать 5 мая.
Ожидается, что в конце апреля будет выпущена ещё одна партия в 20 тысяч штук.
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